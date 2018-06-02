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Ali Koç tezahüratlarla karşılandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.06.2018 11:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, kongre alanına girişinde tezahüratlarla karşılandı.

Fenerbahçe’de seçimli genel kurulda başkan adaylarından Ali Koç stada giriş yaptığında üyeler tarafından coşkuyla karşılandı. Uzun süre yapılan tezahüratlara el sallayarak cevap veren Koç, daha sonrasında tribündeki yerini aldı.

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ali koç

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