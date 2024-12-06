Ali Koç transfer etmişti! Mourinho 1 dakika bile düşünmedi... Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken, sezonun ilk yarısının tamamlanacak 17. haftaya oldukça az bir süre kaldı. 13 Ocak'ta başlayıp 11 Şubat'ta bitecek olan ara transfer dönemi öncesi bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de hareketlilik başlarken, Sarı-Lacivertli ekip için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Yalnızca gelecek isimler değil takımdan ayrılacak isimler için de çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de gelişiyle büyük yankı uyandıran Cenk Tosun için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

BODRUM FK İSTİYOR

Bodrum FK'nın, Haziran 2026'da sözleşmesi bitecek olan ve forma şansı bulamadığı gerekçesiyle yönetime ayrılık kararını ileten 33 yaşındaki santrforu Cenk Tosun'a kanca attığı öğrenildi.

VOLKAN DEMİREL GÖREÜŞECEK

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in de bu kararın ardından direkt eski kulübüyle görüşerek gelecek ay Cenk'i takıma kazandırmak istediği belirtildi. Bu sezon ilk 11'de beklediği fırsatı bulamayan Cenk'in de Demirel'in başında olduğu Muğla ekibine sıcak bakabileceği kaydedildi.

MOURINHO ONAYI VERDİ

Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör Jose Mourinho ile görüşerek bu sezon Süper Lig'de yalnızca 30 dakika forma şansı bulabilen Cenk'in ayrılık talebini ilettiği ve Portekizli'nin de bu girişime onay verdiği bildirildi.