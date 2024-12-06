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Ali Koç transfer etmişti! Mourinho 1 dakika bile düşünmedi... Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.12.2024 09:14
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Süper Lig'de ara transfer dönemine az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in transferiyle büyük ses getirdiği ancak forma şansı bulmakta zorlanan golcüsü Cenk Tosun için beklenmedik bir talip çıktı. İşte detaylar...

Ali Koç transfer etmişti! Mourinho 1 dakika bile düşünmedi... Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken, sezonun ilk yarısının tamamlanacak 17. haftaya oldukça az bir süre kaldı. 13 Ocak'ta başlayıp 11 Şubat'ta bitecek olan ara transfer dönemi öncesi bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de hareketlilik başlarken, Sarı-Lacivertli ekip için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Yalnızca gelecek isimler değil takımdan ayrılacak isimler için de çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de gelişiyle büyük yankı uyandıran Cenk Tosun için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

BODRUM FK İSTİYOR

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Bodrum FK'nın, Haziran 2026'da sözleşmesi bitecek olan ve forma şansı bulamadığı gerekçesiyle yönetime ayrılık kararını ileten 33 yaşındaki santrforu Cenk Tosun'a kanca attığı öğrenildi.

VOLKAN DEMİREL GÖREÜŞECEK

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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in de bu kararın ardından direkt eski kulübüyle görüşerek gelecek ay Cenk'i takıma kazandırmak istediği belirtildi. Bu sezon ilk 11'de beklediği fırsatı bulamayan Cenk'in de Demirel'in başında olduğu Muğla ekibine sıcak bakabileceği kaydedildi.

MOURINHO ONAYI VERDİ

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Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör Jose Mourinho ile görüşerek bu sezon Süper Lig'de yalnızca 30 dakika forma şansı bulabilen Cenk'in ayrılık talebini ilettiği ve Portekizli'nin de bu girişime onay verdiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Cenk Tosun Volkan Demirel son dakika fenerbahçe
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