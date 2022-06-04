Ali Koç'u sinirlendirdi, salon bir anda karıştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mali Genel Kurul'da kendisine hakaret eden Elçin Çoban'ın ihracıyla ilgili konuştu.

Sarı-lacivertli üye Elçin Çoban, ihraç oylamasından önce kürsüye gelerek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a hakaret etmediğini söyledi. Daha sonra ise Ali Koç açıklama yaptı.

Ali Koç, "Burada bana hakaret eden bir kişi, yüzsüzce karşımıza çıkıp, yarım yamalak savunma yapması apaçık bir yalandır. Bu kişi sadece yüzlerce sistematik bir şekilde bize saldırmaktadır. Böyle bir hainin affedilmesi, benim için de önemlidir. Bir üye olarak değerlendirmiyorum. Bu üslupla, bu çirkinlikle... Gezi Parkı gibi alakası olmayan konular, Fenerbahçe'den rant elde etmem... Bu kişi affedilirse, benim için mesaj çok açıktır." dedi.

Daha sonra Ali Koç'un açıklamalarının ardından Elçin Çoban isimli üye hakkında ihraç oylaması yapıldı. Sarı-lacivertli üyenin ihracı, oy çokluğu ile kabul edildi. Bazı üyelerin 'İhraç edilmesin' diye el kaldırmasının ardından kısa süre gerginlik yaşandı.

