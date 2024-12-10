Ali Koç'u ağır sözlerle eleştirdi! Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan çekilme kararına sert çıkıştı: "Bitirdiği tek proje yok! Sebep paraysa..."

Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldı. Bunun üzerine sarı - lacivertlilerin aldığı bu kararı ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, dikkat çeken sözlerle eleştirdi.

"SEBEP PARAYSA..."

Sarı - lacivertlilerin Türkiye Kupası'ndan çekilme kararını doğru bulmadığını vurgulayan gazeteci Serdar Ali Çelikler, "Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan çekilmesini anlamıyorum. Kupa kupadır. Sebep paraysa basketbol şubesini kapat." ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ'UN BİTİRDİĞİ TEK PROJE YOK"

Başkan Ali Koç'un vaat gösterdiği projeleri tamamlayamadığını dile getiren Çelikler, "Geçen sene zaten Süper Kupa'yı verdin. Ali Koç'un bitirdiği tek proje yok. Acilen bu karardan dönülmelidir." dedi.

"İSTANBUL'DA OTURARAK OLMUYOR"

Sözlerine devam eden Çelikler, "Fenerbahçe Başkanı olsam Anadolu turnesi yaparım. Milli aralarda şehir şehir gezerim. İdmanları orada yaparım. İmza günleri yaparım. 'Ben geldim buradayım, ben Fenerbahçeyim' derim. İstanbul'dan oturarak "Biz Türkiye'yiz" olmuyor. Halka temas edin. Urfa'ya sözünüzü tutun. Kupaya da katılın."