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Ali Koç UEFA'yla görüştü: UEFA borç yapılandırmasına olumlu bakıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.01.2019 21:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB), kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırma konusunda yaptığı çalışmaya UEFA'nın olumlu baktığını belirterek, "Ama zaman alacak. Yeni yeni kendilerine anlatılıyor. İnşallah hep birlikte olumlu bir noktaya geleceğiz." dedi.

Ali Koç UEFA'yla görüştü: UEFA borç yapılandırmasına olumlu bakıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA yetkilileriyle UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Koç, UEFA'yla yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasına değindi.

Koç, bugün TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da UEFA yetkilileriyle görüştüğünü anımsatarak, "Buraya sonuç çıkması için gelmedik. Detay vermeye, paylaşmaya ve dertleşmeye geldik." ifadesini kullandı.

Görüşmede Fenerbahçe ve futbolun genel durumunu ele aldıklarını aktaran Ali Koç, UEFA yetkililerine ayrıca TFF ile TBB'nin, kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırma konusundaki projesini ve bu projenin neden önemli olduğunu anlattıklarını belirtti.

Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk futbolunun içinde bulunduğu genel durum, buraya nasıl geldik, bunun kök sorunları, kök sebepleri, bundan nasıl çıkacağımızın yol haritası, burada da devletimizin ve TFF'nin almış olduğu insiyatifin ne kadar önemli olduğunu ve bu insiyatife, bu yeni yaklaşımlara ve yapmak istediğimiz yeni uygulamalara açık görüşlü olmalarını, desteklemelerini ve yardımcı olmalarını istedik. Bir geceden bir geceye bir noktaya gelinmediğini, bir geceden sonra da bir gündüze çıkılmayacağını, o yüzden bunun bir süreç olduğunu, o süreçte de futbolun paydaşları olarak hep birlikte ortak hareket etmemiz gerektiğini söyledik. Anlayışla karşıladılar."

UEFA'nın kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırma konusuna olumlu baktığını anlatan Fenerbahçe Başkanı Koç, şunları kaydetti:

"Bugün sürdürülemeyen faiz yükünün ve borç sarmallarının biraz daha uzun vadelere ve daha makul maliyetlere indirilmesi gerektiğini ve bu bağlamda da bir süre ödemesiz bir dönem olursa bununla da kulüplerin ferahlayacağını ve bugün direkt bankalara giden kulüp gelirlerinin bir rahatlama olarak, bizim işlerimizi daha rahat döndürebileceğimizi, buna mukabil öyle bir şey yapılacaksa da bizlerin de çok daha sorumlu davranması gerektiğini hepimiz biliyoruz, konuşuyoruz. O yüzden (UEFA'nın, borçların yapılandırılmasına) olumsuz bakması için de hiçbir neden yok. Olumlu baktıklarını düşünüyorum. Ama zaman alacak. Yeni yeni kendilerine anlatılıyor. Onlar daha çok bizi dinleme modundalar. Sorularını soruyorlar, dinliyorlar. Biz de anlatıyoruz. İnşallah hep birlikte olumlu bir noktaya geleceğiz."

Ali Koç'un UEFA yetkilileriyle görüşmesinde, kulüp başkan yardımcısı Burhan Karaçam, yönetim kurulu Üyesi Fethi Pekin ve mali işler direktörü Serdar Yıldız'ın da hazır bulunduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe ali koç

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ali çebiş gs ahmet çalıgıda serbest bırakıyor haberin olsun vizyonlu hı hı
Islam’ı uçağa bindir, Manş Denizi’nin üstünde uçurt başkan. Başka kurtuluş yok bu adi molozdan.
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