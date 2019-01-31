Ali Koç UEFA'yla görüştü: UEFA borç yapılandırmasına olumlu bakıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA yetkilileriyle UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Koç, UEFA'yla yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasına değindi.

Koç, bugün TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da UEFA yetkilileriyle görüştüğünü anımsatarak, "Buraya sonuç çıkması için gelmedik. Detay vermeye, paylaşmaya ve dertleşmeye geldik." ifadesini kullandı.

Görüşmede Fenerbahçe ve futbolun genel durumunu ele aldıklarını aktaran Ali Koç, UEFA yetkililerine ayrıca TFF ile TBB'nin, kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırma konusundaki projesini ve bu projenin neden önemli olduğunu anlattıklarını belirtti.

Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk futbolunun içinde bulunduğu genel durum, buraya nasıl geldik, bunun kök sorunları, kök sebepleri, bundan nasıl çıkacağımızın yol haritası, burada da devletimizin ve TFF'nin almış olduğu insiyatifin ne kadar önemli olduğunu ve bu insiyatife, bu yeni yaklaşımlara ve yapmak istediğimiz yeni uygulamalara açık görüşlü olmalarını, desteklemelerini ve yardımcı olmalarını istedik. Bir geceden bir geceye bir noktaya gelinmediğini, bir geceden sonra da bir gündüze çıkılmayacağını, o yüzden bunun bir süreç olduğunu, o süreçte de futbolun paydaşları olarak hep birlikte ortak hareket etmemiz gerektiğini söyledik. Anlayışla karşıladılar."