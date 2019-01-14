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Ali Koç'un 'Camiaya Sesleniş' programı ertelendi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.01.2019 23:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Ali Koç'un birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulunacağı Camiaya Sesleniş programının ertelendiğini açıkladı.

Ali Koç'un 'Camiaya Sesleniş' programı ertelendi

Fenerbahçe camiasının merakla beklediği, Ali Koç'un önemli açıklamalar yapmasının beklendiği Camiaya Sesleniş programı ertelendi.

Fenerbhaçe'den yapılan açıklamada, programın Ali Koç'un rahatsızlığı nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Aynı Programın 16 Ocak Çarşamba günü yapılacağı belirtildi. Ali Koç'un programda özellikle merakla beklenen transferlerle ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama...

''Başkanımızın katılımıyla 15 Ocak 2019 Salı günü (yarın) FB TV'de yayınlanacak Camiaya Sesleniş programı, başkanımızın gözündeki rahatsızlık nedeniyle ertelenmiştir.

Aynı program, 16 Ocak 2019 Çarşamba tarihinde, Kadın Basketbol Takımımızın FIBA Avrupa Ligi ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde oynayacağı maçların ardından 21.45'te gerçekleşecektir. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.''

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Fenerbahçe ali koç

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