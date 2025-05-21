Ali Koç'un görüntüleri basına sızdırıldı! "Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek güvenlik kamerasını kontrol etmiş"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı yapan Ali Koç, eylül ayında kongre yapacağını açıklamıştı. Sarı-lacivertli camiada Ali Koç aleyhine başlatılan izma kampanyası sonrası gerilim iyice artmıştı.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Sarı-lacivertli camiada daha erken tarihte seçimli olağanüstü kongre yapılması için taraftarlar ve taraftar dernekleri kampanya başlatılmıştı. Özellikle Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği tarafından başlatılan 'Geleceğe İmza' kampanyasının etkili olduğu ve hedeflenen sayıya yaklaşıldığı ileri sürülmüştü.

ALİ KOÇ'TAN FENERBAHÇE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ'NE ZİYARET

Kongre tartışmalarının yanında imza kampanyası tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan dikkat çeken bir hareket gelmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimindeki ekip, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek imza toplanması ile ilgili dernek ve dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdiği iddia edilmişti.

"SİZ BENİ İNDİRMEYE Mİ ÇALIŞIYORSUNUZ?"

Koç'un Tunay'a "Siz beni indirmeye mi çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?" diyerek bağırdığı iddia edilirken, taraflar arasında yaşanan tartışma, çevredeki taraftarların müdahalesiyle sona erdiği sosyal medyada yer alan iddialar arasındaydı.

FENERBAHÇE'DEN İDDİALARA YALANLAMA GELMİŞTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Fenerbahçe Kulübü'nden resmi bir açıklama gelmişti.

"Bugün akşam saatlerinde Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin stadımızın hemen karşısındaki Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne yapmış olduğu ziyaret ile ilgili ortaya atılan iddialar tamamen yalan ve maksatlıdır. Bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini rica ederiz."

"ALİ KOÇ BENİ TEHDİT ETTİ"

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tünay, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün akşam derneklerine gelerek şahsını ve dernek çalışanlarını tehdit ettiğini ileri sürmüştü.

Emrah Tünay, "Sayın Ali Koç, baş başa görüşmemizde şahsımla ilgili özel bilgiler paylaşarak, sorular sormaya başlamış; “Seninle ilgili her bilgiye sahibim.” imajı çizmeye çalışmıştır. Daha sonra bugün oynanacak maç öncesi ve sırasında büyük olaylar çıkması halinde bunun hesabını şahsımdan soracağını, sahte imzalar topladığımızı söyledi. Maç günü derneğimizde noter bulundurulmasına sert tepki gösterdi. Ardından “Dua et, başkanlığım bitmesin. Bitmesi halinde nefes aldığım sürece seninle özel olarak uğraşacağım.” tehdidinde bulundu." açıklamasını yapmıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Ali Koç ve yönetim ekibinin o akşam Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek yaptığı görüşmenin güvenlik kamerası detayları sosyal medyaya sızdırıldı. Kısa süre içinde milyonlarca izlenen o görüntülerdeki detaylar dikkatlerden kaçmadı.

"SES KAYDI VAR MI DİYE KONTROL EDİYOR"

Görüntülerin en başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un güvenlik kamerasının yanına gidip inceleme yaptığı görülüyor. Sosyal medyada Ali Koç'un o anları "Ses kaydı var mı diye kontrol ediyor" şeklinde yorumlandı.

FENERBAHÇE CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ: "SİZDE HİÇ UTANMA YOK MU?"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "Sizde hiç utanma sıkılma yok mu? Hiç baskın görmesek yedirecekler. Bunun adına baskın mı denir? Yüreğiniz yetiyorsa girişten çıkışa kadar tamamını paylaşın!" ifadelerini kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Fenerbahçe, bu açıklamanın ardından resmi hesaptan da bir açıklama paylaştı.

"Kamuoyuna Duyuru

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç’un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir.

Tehdit iftirasını meşrulaştırmak adına, söz konusu görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılmış şekilde algı oluşturma amacıyla paylaşılması, açık bir manipülasyon çabasıdır. Bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak; tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca, bu açıklamanın yapıldığı an itibarıyla, gerçeklerin ortaya çıkması adına söz konusu ziyarete ilişkin girişten çıkışa kadar olan tüm kaydın kesintisiz yayınlanmasına tarafımızca onay verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kendilerine "Fenerbahçe Derneği" adını veren bir oluşumun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı’na ait görüntüleri manipülasyona açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasını, büyük Fenerbahçe camiamızın takdirine bırakıyoruz.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü"