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  4. Ali Koç'un Göztepe maçında yaşadıkları sonrası akıllara 2006 yılı geldi! ''Aziz Yıldırım gelmeye başladığı anda kalabalık yarıldı..."

Ali Koç'un Göztepe maçında yaşadıkları sonrası akıllara 2006 yılı geldi! ''Aziz Yıldırım gelmeye başladığı anda kalabalık yarıldı..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.08.2024 14:54
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Fenerbahçe'nin bu hafta Göztepe deplasmanında yaşadığı seyirci krizi bir hayli büyümüştü. Taraftarların yaşadığı sorunu çözmek için tribüne giden Ali Koç'un sonrasında yaşadığı olaylar maçın önüne geçmişti.

Göztepe, Süper Lig’in ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya gelmişti. Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdiğinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, maça alınmayan Fenerbahçeli taraftarlar için deplasman tribününün olduğu bölüme gitmişti.

GÖZTEPELİ TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

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Bu sırada Göztepeli taraftarlar büyük bir tepki göstermişti. Daha sonra ikinci yarının başladığı sırada Ali Koç ve beraberindeki heyet saha kenarından protokol bölümüne doğru ilerlerken Göztepe akreditasyon kartıyla statta görevli olan Fatih Özkan, Ali Koç’u arkadan ittirerek yere düşürmüştü. Yaşanan bu olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri Özkan’ı gözaltına aldı ve savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

YAŞANAN BU OLAY SONRASI AZİZ YILDIRIM AKILLARA GELDİ

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Fenerbahçeli kimliği ile bilinen gazeteci Serkan Akkoyun, 2006 yılında yaşadıkları benzer bir anıyı paylaştı.

"BİLETİMİZ VAR AMA STADA ALMIYORLAR"

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2006 yılında, Gaziantep deplasmanında yaşadığı olayı anlatan Akkoyun, "2006 yılı Fenerbahçe tribünü ile Gaziantep deplasmanına gittik. Biletimiz var ama stada almıyorlar, dayak… Sonra Aziz Yıldırım’ı gördük. Aziz Yıldırım gelmeye başladığı anda kalabalık yarıldı..." ifadelerini kullandı.

"KİM BURANIN AMİRİ DEDİ! SONRA ÇAT ÇAT ÇAT..."

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Sözlerine devam eden Akkoyun, "Kim buranın amiri dedi, bir şeyler anlattı ve gitti. Sonra çat çat çat ses geldi turnikeler dönmeye başladı. Sonra kafamı bir kaldırdım sahanın içindeyiz. İşte sorun çözmek şekli böyleydi. Ali Koç'un bu kadar temas edilebilir olması ona zarar verici bir şey. Bundan sonrası ne olacak? Allah korusun." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Ali Koç fenerbahçe
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