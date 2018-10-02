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Ali Koç'un Rizespor maçının devre arasında soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.10.2018 08:25 | Son Güncelleme

Ali Koç, Rize maçının 3-0 biten ilk yarısının ardından soyunma odasına inmişti. Burada sert yüzünü gösteren başkan takıma bağırarak, “Bu haliniz ne! Bu maçı kazanın” sözleriyle çıkıştı. Ancak bu hamle de işe yaramadı.

Ali Koç'un Rizespor maçının devre arasında soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı

Çaykur Rizespor karşısında sergilenen kötü performans ve daha ilk yarıda skorun 3-0 olmaıs , Ali Koç için de bardağı taşırdı. Başkan Koç, Aziz Yıldırım döneminde sık yaşanan bir uygulamaya imza atarak devre arasında soluğu soyunma odasında aldı. Koç, burada belki de ilk kez futbolcular ve teknik heyete sert yüzünü gösterdi. Son derece sinirli bir şekilde odaya giren başkanın oyunculara bağırarak, “Bu haliniz ne! Artık kendinize gelin. Bugün burada maçı kazanın” sözleriyle çıkıştı. Ali Koç’un bu tavrı, futbolcular üzerinde soğuk duş etkisi yaratsa da sahaya olumlu bir şekilde yansımadı.

Cocu ve Comolli’ye mesafeli

İkinci devrede başka gol olmadı ve Sarı-Lacivertliler mücadeleyi 3-0 kaybetti. Ali Koç, maçın ardından ise soyunma odasına inmek yerine takımı protesto eden taraftarın yanına giderek onlardan özür diledi. Başkan stattan ayrılırken de takım otobüsüne binmedi. Ali Koç’un Trabzon Havalimanı’nda da Cocu ve Comolli’den uzak durarak, bu ikiliyle bir araya gelmediği öğrenildi.

(Fanatik)

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