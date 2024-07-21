Ali Koç'un sabrı taştı... Mourinho'nun çok istediği Youssef En-Nesyri transferinde olay! Meğer imza atmamasının nedeni...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde hareketli günler geçirirken, şu ana kadar Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

Sarı-Lacivertliler'de forvet arayışları da devam ederken, Jose Mourinho'nun golcü listesindeki bir numaralı isim Youssef En-Nesyri'ydi. Fenerbahçe, Faslı santrforun transferi için Sevilla ile anlaşma sağlarken, Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için İspanyol ekibine 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edilmişti.

ALİ KOÇ'UN SABRI TAŞTI

Oyuncunun sağlık kontrolü için İstanbul'a gelmesi beklenirken, bir türlü gelmemesi Sarı-Lacivertliler'de sabırları taşırırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği gecede yaptığı açıklamada Youssef En-Nesyri'yi çok istediklerini ancak sabırlarının tükendiğini ve sportif direktör Mario Branco'ya bu transfer için 48 saat süre verdiğini açıklamıştı.

İMZA ATMAMASININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye net bir yanıt vermemesinin sebebi Roma... İtalya ekibinin oyuncuya olan ilgisi nedeniyle En-Neyri Fenerbahçe'ye imza atmadı.