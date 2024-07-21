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Ali Koç'un sabrı taştı... Mourinho'nun çok istediği Youssef En-Nesyri transferinde olay! Meğer imza atmamasının nedeni...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.07.2024 08:48
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Yeni sezon öncesi transferlerine devam eden Fenerbahçe şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, gol yollarında etkili bir ismi de kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertliler'de listenin 1 numaralı ismi Youssef En-Nesyri olurken bu transfere dair beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Ali Koç'un sabrı taştı... Mourinho'nun çok istediği Youssef En-Nesyri transferinde olay! Meğer imza atmamasının nedeni...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde hareketli günler geçirirken, şu ana kadar Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

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BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

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Sarı-Lacivertliler'de forvet arayışları da devam ederken, Jose Mourinho'nun golcü listesindeki bir numaralı isim Youssef En-Nesyri'ydi. Fenerbahçe, Faslı santrforun transferi için Sevilla ile anlaşma sağlarken, Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için İspanyol ekibine 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edilmişti.

ALİ KOÇ'UN SABRI TAŞTI

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Oyuncunun sağlık kontrolü için İstanbul'a gelmesi beklenirken, bir türlü gelmemesi Sarı-Lacivertliler'de sabırları taşırırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği gecede yaptığı açıklamada Youssef En-Nesyri'yi çok istediklerini ancak sabırlarının tükendiğini ve sportif direktör Mario Branco'ya bu transfer için 48 saat süre verdiğini açıklamıştı.

İMZA ATMAMASININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

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İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye net bir yanıt vermemesinin sebebi Roma... İtalya ekibinin oyuncuya olan ilgisi nedeniyle En-Neyri Fenerbahçe'ye imza atmadı.

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