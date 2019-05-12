SPOR

Ali Koç: Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe yalnız ve sahipsiz değildir

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.05.2019 14:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, “Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe yalnız ve sahipsiz değildir. Kulübümüzün ve camiamız bu olaylarla ilgili yetkililerden hak ve adalet beklentisi içerisindedir” dedi.

Ali Koç: Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe yalnız ve sahipsiz değildir

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda yaşanan olaylar ile ilgili bir mesaj yayınladı.

KOÇ MESAJINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

“12 Mayıs 2012 tarihinde stadımızda oynanan maçın öncesinde planlı olarak gerginlik başlatan, maçın bitişiyle birlikte ortada en ufak bir olay yokken hatta tam aksine taraftarlarımız futbolcularımızı bağırlarına basıp alkışlarken stadımızı gaza boğan, canımıza kast eden, düşmanca ve her şeyden kötüsü sebepsizce çoluk çocuk, genç yaşlı demeden o günü bize yaşatanlar için hafızalarımız ilk gün gibi tazedir.

Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe yalnız ve sahipsiz değildir. Kulübümüzün ve camiamız bu olaylarla ilgili yetkililerden hak ve adalet beklentisi içerisindedir.
Fenerbahçe Spor Kulübü var oldukça o günü ve o günün görünen, görünmeyen rol sahiplerini unutmayacak; 3 Temmuz, 4 Nisan gibi 12 Mayıs’ı da olay aydınlatılana kadar gündeminde tutacaktır.”

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ali koç Fenerbahçe Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı 12 Mayıs 2012

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bak şu konuşana trabzonun kupasını kim aldı
Yazıklar olsun ne kadar kolpa bi adammışsın neredeyse takım ligden düşecekti onla ilgilenmiyorsunda galatasarayla şunla bunla ilgili konuşup gündem değiştirmeye çalışıyorsun
Süper ligde üç büyüklerden biri hatta en büyüğü olduğunu iddia edeceksiniz ama küme düşmemek için can hiraş mücadele vereceksiniz. Sonra da polemik yaratacak bir ton saçmalık yapacaksınız. Başkan sahi siz gerçekten bu dünyada mı yaşıyorsunuz bilemedim?
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