SPOR

Ali Koç ve Aykut Kocaman kulüp binasında bir araya geldi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.06.2018 19:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Başkan Ali Koç yönetimine raporunu sunmak üzere Fenerbahçe Kulüp binasına gitti. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Aykut Kocaman ile yeni Başkan Ali Koç kulüp binasında bir araya geldi. Kapsamlı bir rapor hazırlayan Kocaman, raporunu yeni başkana yüz yüze anlatmak üzere kulüp binasına gitti.

Ali Koç ve Aykut Kocaman kulüp binasında bir araya geldi!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç ile teknik direktör Aykut Kocaman görüşmesi başladı. Önce Comolli ile görüşen ve 3 yıllık anlaşma sağlayan Ali Koç, daha sonra Aykut Kocaman'ı kulübe davet etti.

Seçim öncesi yeni yönetimin önünü açmak için istifa etmesi beklenen ve bu kararı seçim sonrasına bırakan Aykut Kocaman, Ali Koç ile görüşmek için Ülker Stadyumu'na geldi.

Yapılan görüşmede takımın durumu hakkında bilgi alacak olan başkan Koç, yeni dönem planlaması hakkında da Kocaman ile konuşacak.

Kocaman'ın sunduğü rapor sonrası Koç, "Seninle devam etmeyeceğiz" derse, tecrübeli teknik adam istifa dilekçesini sunup 8 milyon liralık tazminatından vazgeçecek.

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
Damien Comolli: Fenerbahçe'yi dünyaya tanıtacağızDamien Comolli: Fenerbahçe'yi dünyaya tanıtacağız
Yuto Nagatomo için Fenerbahçe devreye girdi!Yuto Nagatomo için Fenerbahçe devreye girdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe aykut kocaman ali koç

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Fenerbahçe'de Luis Enrique skandalı

Fenerbahçe'de Luis Enrique skandalı

Oğuzhan Özyakup 12 milyon euroya İngiltere yolcusu

Oğuzhan Özyakup 12 milyon euroya İngiltere yolcusu

Fenerbahçe, sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getirdi

Fenerbahçe, sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getirdi

Cristiano Ronaldo Manchester United'a gidiyor!

Cristiano Ronaldo Manchester United'a gidiyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Koç ve Aykut Kocaman kulüp binasında bir araya geldi!

Ali Koç ve Aykut Kocaman kulüp binasında bir araya geldi!

Damien Comolli: Fenerbahçe'yi dünyaya tanıtacağız

Damien Comolli: Fenerbahçe'yi dünyaya tanıtacağız

Yuto Nagatomo için Fenerbahçe devreye girdi!

Yuto Nagatomo için Fenerbahçe devreye girdi!

Rambo Okan, ismini Ali Koç olarak değiştirmek için başvuru yaptı!

Rambo Okan, ismini Ali Koç olarak değiştirmek için başvuru yaptı!

Fenerbahçe, sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getirdi

Fenerbahçe, sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getirdi

Gala Caldirola: Bebek emziremiyorum

Gala Caldirola: Bebek emziremiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.