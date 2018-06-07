Ali Koç ve Aykut Kocaman kulüp binasında bir araya geldi!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç ile teknik direktör Aykut Kocaman görüşmesi başladı. Önce Comolli ile görüşen ve 3 yıllık anlaşma sağlayan Ali Koç, daha sonra Aykut Kocaman'ı kulübe davet etti.

Seçim öncesi yeni yönetimin önünü açmak için istifa etmesi beklenen ve bu kararı seçim sonrasına bırakan Aykut Kocaman, Ali Koç ile görüşmek için Ülker Stadyumu'na geldi.

Yapılan görüşmede takımın durumu hakkında bilgi alacak olan başkan Koç, yeni dönem planlaması hakkında da Kocaman ile konuşacak.

Kocaman'ın sunduğü rapor sonrası Koç, "Seninle devam etmeyeceğiz" derse, tecrübeli teknik adam istifa dilekçesini sunup 8 milyon liralık tazminatından vazgeçecek.

