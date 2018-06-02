Fenerbahçe başkanlığı için yarışan Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın gerginliği konuşmaların ardından da devam etti. Kürsüye gelen Ali Koç ve Aziz Yıldırım birbirlerini yalancılıkla suçladı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'ne vereceği parayı da açıkladı. İlk sözü alan Ali Koç şu çarpıcı açıklamalarda bulundu: "İstediğimiz noktaya geldik. Zaten ben bu noktayı uzun zamandır istiyordum. Televizyona çıkalım dedim, istemediniz. Kavga etmek istiyorsanız yapalım. Küçükken ebelemece oyunu oynardık. Sayın başkan, çıkalım konuşalım dedim, defterleri açalım. Ne oldu da buraya gelip kükrüyorsunuz? Sizin bir tarzınız var. Son dakika atarsınız topu, kimsenin cevap verecek imkanı kalmaz. ÜMİT ÖZAT OLAYIYLA İLGİLİ CEVAP

Sayın başkanım, o kadar rahat yalan söylüyorsunuz ki Fenerbahçe Başkanı olarak bunları yapmak zorunda kaldığınız için ben üzülüyorum. Ümit Özat isterse bağlansın, maçı hatırlamıyorum... 2004'teki bir maçtı, kalecimiz Rüştü'ydü, Ümit de o zaman kaptandı, kırmızı kart görmüştü. Sanırım bir hocayla atışmıştı. Ben de locamda maç seyrediyordum. Ümit Özat, Murat Özaydınlı bizim locada diye bizim locaya gelmişti. Ümit Özat'ın bizim locada maç izlediğini bilmiyordum, maç izliyordum, bir pozisyon mu oldu artık ne olduysa... "Allah belanı versin" falan dedim, arkamdan Ümit Özat, "Ne diyorsun?" dedi. Korumam yoktu, kendisi benim korumam olduğunu dile getirdi.

Yakışıyor mu 20 yıllık taht için... Vallahi bravo. Büyük başkan! (Bağırarak) Siz Fenerbahçe başkanlığını resmen açık artırmaya çıkarmışsınız. Madem bu katkıları verebilecektiniz neden önceden vermediniz. Karşınıza birinin çıkması mı gerekiyordu? Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için sizin dopinginiz oluyorsam bu da benim için bir onur. Helal olsun size. BURHAN KARAÇAM'I İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ

Sina Afra yönetimimizde yok, çamur atarken doğru bilgi toplayın. Burhan Karaçam'a gelince, şey Burhan Karaçam hani "Fenerbank'ı inceletmek için yolladığınız, sevdiğiniz" Burhan Karaçam! Burhan Karaçam, Fenerbahçe Bank için gelenleri inceledi ve dolandırıcı olduklarını ortaya çıkardı. Bugün benim yanımda diye itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Ulus'ta oturuyor, Galatasaray Adası'nı kullanmak için mecburiyetten üye olmuş ve sonra bırakmıştır. NE VARSA TOPUNUZ GELİN

Benim rahmetli ağabeyimi iyi tanırsanız, atçılığı severdi ve bu yüzden Galatasaray'a üye oldu. Galatasaray'ın atçılık şubesi vardı, bu ağabeyimi Galatasaraylı mı yapar? Benim zerre şüphem yok. Başka takımın taraftarlarını külliyen üye yapıyorsunuz. Başka takım taraftarlarını seçim kazanmak için üye yaparken, "Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak" sözünüzle bunu kast ettiğinizi sanmıyordum! Buradan soruyorum. Binlerce üyenin aidatını ödüyor musunuz, ödemiyor musunuz? Ben karımın, kayınvalidemin aidatını ödüyorum. Toplasanız 5'i geçmez. Getirin ne istiyorsanız getirin. Ne varsa topunuz gelin.

ALİ KOÇ SORDU, ALİ YILDIRIM YALANLADI

Aziz Yıldırım, gideceğim yerleri arıyor ve 'Madem Ali Koç'tun neden 2012'de takımın dağılmasına engel olmadın?' sorusunun sorulmasını istiyor. Birkaçı sormadı ama dördüncü de soran oldu. Sayın Ali Yıldırım şahidimdir. En kötü günlerimizde yemekhanede toplanmıştık. 'Pamuk eller cebe, hepimiz 10'ar milyon euro verelim' dedim mi, demedim mi? Ali Yıldırım: Demedin. ASIL SİZ NE VERİYORSANIZ, BEN BİR FAZLASINI VERECEĞİM

Sayın başkanım, çamur at izi kalsın olmaz. Ben ne dediğimi biliyorum, arkasında da dururum. Gelelim çok daha ciddi bir konuya. Biz bu kürsüde Fenerbahçemiz'in ne olmasını istediğimizi konuşacağız sanıyordum, ne olduğumuzu değil. İlkelerimiz ve değerlerimiz o kadar zarar gördü ki 'O ne verecekse bir fazlasını vereceğim!' ne demek? Asıl siz ne vereceğinizi söyleyin bir fazlasını ben vereceğim. BİMER konusu... "Yapılan bir suç duyurusundan korkan biri Fenerbahçe'yi nasıl savunacak" Sayın başkanım, size yarın öbür gün Allah korusun bir otomobil çarpsa Fenerbahçe'yi sizden başka savunacak bir Allah'ın kulu yok mu?