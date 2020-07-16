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Ali Koç ve Aziz Yıldırım Çağlayan’da

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.07.2020 10:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, Çağlayan Adliyesi'nde görülecek olan gerçekleştirilecek olan davaya geldi.

Usuldeki eksikliklerin giderilmesi için Yargıtay'ın geri gönderdiği 3 Temmuz Ana Davası bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülmeye başlandı.

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Saat 10.00'da başlayan celsede mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası taraflara bu karara karşı beyanlarını soracak.

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Davaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin yanı sıra sarı-lacivertli kulübün bir önceki başkanı Aziz Yıldırım da katıldı. Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı dava görüşülmeye başlandı.

(İHA)

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