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Ali Koç ve Aziz Yıldırım Can Bartu'nun evine taziye ziyaretinde bulundu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, taziye için vefat eden Can Bartu’nun evine geldi. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da Can Bartu'ya taziye dileklerini iletmek için evine gitti.

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Can Bartu, gece geç saatlerde hayatını kaybetti. Vefat eden Bartu’nun evine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç taziyeye geldi.

Can Bartu’nun cenazesi yarın öğle namazının ardından Marmara İlahiyat Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AZİZ YILDIRIM DA CAN BARTU'NUN EVİNDE

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da Can Bartu'nun evine taziye ziyaretine geldi.

Evden çıkarken görüntülenen Aziz Yıldırım'ın moralinin son derece bozuk olduğu gözlemlendi.

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Fenerbahçe aziz yıldırım ali koç can bartu

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