Ali Koç ve Aziz Yıldırım Can Bartu'nun evine taziye ziyaretinde bulundu

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Can Bartu, gece geç saatlerde hayatını kaybetti. Vefat eden Bartu’nun evine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç taziyeye geldi.
Can Bartu’nun cenazesi yarın öğle namazının ardından Marmara İlahiyat Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
AZİZ YILDIRIM DA CAN BARTU'NUN EVİNDE
Öte yandan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da Can Bartu'nun evine taziye ziyaretine geldi.
Evden çıkarken görüntülenen Aziz Yıldırım'ın moralinin son derece bozuk olduğu gözlemlendi.
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