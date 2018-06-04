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Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.06.2018 22:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye başkan seçilen Ali Koç'un, takımın tecrübeli kaptanı Volkan Demirel'e jübile önerisinde bulunacağı ifade edildi. Ali Koç'un, Volkan Demirel'in jübile teklifini kabul etmesi halinde Barcelona'yı İstanbul'a getirerek görkemli bir veda maçı düzenleyeceği belirtildi.

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un teşekkür edeceği isimler arasında kaptan Volkan Demirel de yer alıyor.

Vatan'da yer alan habere göre sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleciye, yeni bir sözleşme teklif edilmeyecek. Ali Koç, Volkan'la bir görüşme yaparak 37 yaşındaki milli kaleciye jübile teklif edecek.

Barcelona'yı getirecek

Kabul etmesi durumunda kaptana yaraşır bir jübile tertipleyecek. Ali Koç'un, Volkan'ın jübilesine sponsorluğunu yaptığı Barcelona'yı Şükrü Saracoğlu'na getireceği ve dikkat çekici bir veda maçı düzenleyeceği gelen bilgiler arasında.

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Fenerbahçe volkan demirel ali koç

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