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  4. Ali Koç yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi

Ali Koç yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.07.2024 16:26
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Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Toplantı sonunda Ali Koç yeniden başkan seçildi. Yönetim Kurulu üyeleri ise Fatih Saraç, Murat Sancak, Murat Özkaya, İbrahim Turgut, Mehmet Sepil, Yüksel Yıldırım, Göksel Gümüşdağ ve Sinan Boztepe oldu.

Ali Koç yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi

İstanbul Maslak'taki merkezde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

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YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Toplantı sonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.

YÖNETİM KURULU DA BELLİ OLDU

Ali Koç'un yeniden başkan seçildiği vakfın yönetiminde Fatih Saraç, Murat Sancak, Murat Özkaya, İbrahim Turgut, Mehmet Sepil, Yüksel Yıldırım, Göksel Gümüşdağ ve Sinan Boztepe yer aldı.

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Ali Koç
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