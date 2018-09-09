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Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.09.2018 16:21 | Son Güncelleme

Acil nakit ihtiyacının giderilmesi için çözüm aranırken Başkan Koç’un, kurmaylarına “900 milyon TL bulunamazsa bugüne kadar yaptığımız tüm işler boşa gider” dediği belirtiliyor.

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Göreve gelir gelmez ekonomik darboğazla karşılaşan, bu sıkıntıyı sık sık dile getiren ve ilk planda kısa vadeli çözümler üreten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibini zor bir süreç bekliyor.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-lacivertli yönetimin, yılbaşına kadar (ekim, kasım ve aralık aylarında) 900 milyon TL borç ödemesi gerekiyor.

Acil nakit ihtiyacının giderilmesi için çözüm aranırken Koç'un kurmaylarına “900 milyon TL bulunamazsa bugüne kadar yaptığımız tüm işler boşa gider” dediği belirtiliyor.

Kaynak arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli yönetimin önceliklerinden biri de hem borç hem de rutin giderler için sponsor bulmak.

Futbol takımına göğüs reklamı ve erkek basketbol takımına ana sponsor bulunması için yoğun mesai harcanıyor.

1 MILYON ÜYE DEVAM

Koç’un Fenerbahçe için gerekirse kendi kaynaklarını kullanarak sarı-lacivertli kulübe destek olacağı öğrenildi.

Örneğin göğüs reklamı, büyük bir ihtimalle Koç Grubu bünyesinden bir şirket olacak. Öte yandan askıya alınması düşünülen ‘Hedef 1 Milyon Üye Projesi'ne devam kararı alındı.

Üye olmak isteyen 169 kişinin onayı yapıldı.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Sorsan GS batıyor derler.Aziz'in en büyük icraatı borçları iyi gizlemek oldu
her üye 900 lira para versin :)
9 milyon değil, 90 milyon değil...tam 900 milyon nekadar da kolay söyleniyor
Hiç bir maçı kaçırmazdım eskiden, şimdi son şampiyon oldu onu bile bilmiyorum.
azizin eserleri. biz bas bas bagırdık bu aziz zamanında fener uçuruma sürükleniyor diye kimseden tık çıkmadı şimdi hiç kimse agzını açmasın hepiniz suçlusunuz
hesap açın 3-5 neyse yatıralım
sayın koç cep telefonu hattını turkcell ile anlaşın uygun bir fiyata 5tl de bedel koyun bakın nasıl bitiyor borç
CAMİ ÖNÜNE GİDİN
Hani Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon olacaktı
SAYIN ALİ BEY,YAKLAŞIK 150 MİLYON DOLAR ARIYORSUNUZ,BUNU SEÇİM ÖNCESİ YÖNETİM KURULUNA ALACAĞINIZ KİŞİLERLE GÖRÜŞÜP ONA GÖRE BİR KADRO SEÇSEYDİNİZ,DAHA İYİ OLURDU,ALDIĞINIZ KİŞİLER ,ELLERİNE CEPLERİNE SOKACAK KİŞİLER DEĞİL,BENCE YENİDEN BİR GENEL KURULA GİDİP ELİNİ TAŞIN ALTINA SOKACAK KİŞİLERDEN SEÇMELİSİNİZ
ali bey göreve gelmeden önce klubün mali durumunu bilmiyor muydu?
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