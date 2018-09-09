Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Göreve gelir gelmez ekonomik darboğazla karşılaşan, bu sıkıntıyı sık sık dile getiren ve ilk planda kısa vadeli çözümler üreten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibini zor bir süreç bekliyor.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-lacivertli yönetimin, yılbaşına kadar (ekim, kasım ve aralık aylarında) 900 milyon TL borç ödemesi gerekiyor.
Acil nakit ihtiyacının giderilmesi için çözüm aranırken Koç'un kurmaylarına “900 milyon TL bulunamazsa bugüne kadar yaptığımız tüm işler boşa gider” dediği belirtiliyor.
Kaynak arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli yönetimin önceliklerinden biri de hem borç hem de rutin giderler için sponsor bulmak.
Futbol takımına göğüs reklamı ve erkek basketbol takımına ana sponsor bulunması için yoğun mesai harcanıyor.
1 MILYON ÜYE DEVAM
Koç’un Fenerbahçe için gerekirse kendi kaynaklarını kullanarak sarı-lacivertli kulübe destek olacağı öğrenildi.
Örneğin göğüs reklamı, büyük bir ihtimalle Koç Grubu bünyesinden bir şirket olacak. Öte yandan askıya alınması düşünülen ‘Hedef 1 Milyon Üye Projesi'ne devam kararı alındı.
Üye olmak isteyen 169 kişinin onayı yapıldı.
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