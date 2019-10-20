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Ali Koç: Zevksiz bir maçtı ama kazanmaya ihtiyacımız vardı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.10.2019 22:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2-1 kazanılan Denizlispor maçı sonrası "Zevksiz bir maçtı. Birkaç vites daha arttırmamız lazım. Allah'a şükür kazandık, ihtiyacımız vardı" dedi.

Ali Koç: Zevksiz bir maçtı ama kazanmaya ihtiyacımız vardı

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirten Ali Koç, ideal kadroyla daha iyi oynayacaklarını vurguladı.

Takımın daha da iyi olması gerektiğini söyleyen Koç, "Zevksiz bir maçtı, ortada bir maçtı. İki türlü de olabilirdi skor, biz kazandık, birkaç vites daha arttırmamız lazım. Allah'a şükür kazandık, ihtiyacımız vardı buna. İdeal kadromuza da dönünce ritmimizi arttıracağımızı düşünüyorum." dedi.

Fenerbahçe Kulübü ikinci başkanı Semih Özsoy ise "Mutluyuz, inşallah devam edeceğiz. İyi bir hava yakalamak istiyoruz. 2-0'dan sonra gevşeme gibi göziükse de zor bir deplasmandan çıktık mutluyuz. Her puan kutsaldır, her puan değerlidir. Böyle bir deplasmanda kazandık, o yüzden mutluyuz" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ali koç Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
BAŞKAN... DOĞRUYA DOĞRU.... İŞTE BU BENİM BEKLENTİM... TEBRİKLER... 3 YIL İÇİNDE DE.. ŞAMPİYONLAR LİGİ.. ŞAMPİYONLUĞU.. VEYA FİNAL... BEKLİYORUM.. SAYIN ALİ KOÇ DAN..
Hakemle kazandık deme cesaretin yok Koç Efendi
Büyük başkan. Şampiyon Fenerbahçe
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