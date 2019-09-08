Ali Palabıyık, Karadağ - Çekya maçını yönetecek

Karadağ'ın Podgoriçe şehrindeki Gradski Podgorica Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.
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