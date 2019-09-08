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Ali Palabıyık, Karadağ - Çekya maçını yönetecek

FUTBOL HABERLERİ  | 08.09.2019 17:25 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Karadağ ile Çekya arasında 10 Eylül Salı günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçını yönetecek.

Ali Palabıyık, Karadağ - Çekya maçını yönetecek

Karadağ'ın Podgoriçe şehrindeki Gradski Podgorica Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Palabıyık Karadağ - Çekya

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