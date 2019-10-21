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Ali Palabıyık Leipzig - Zenit maçını yönetecek

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 21.10.2019 10:53 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile Zenit arasında oynanacak mücadeleyi, FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ali Palabıyık Leipzig - Zenit maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Leipzig ile Rusya'nın Zenit takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetecek.

Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Stadyumu'nda, TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak. Müsabakanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Mete Kalkavan görev yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Palabıyık Şampiyonlar Ligi leipzig zenit

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