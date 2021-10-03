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Ali Palabıyık polisle çıktı! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı sonrası büyük tepki

03.10.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın 90+10'da Morutan ile bulduğu gol sonrası Çaykur Didi Stadı'nda tansiyon yükseldi. Futbolcular, teknik heyet ve tribünlerin büyük tepki gösterdiği Ali Palabıyık, sahadan polis eşliğinde çıktı.

Ali Palabıyık polisle çıktı! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı sonrası büyük tepki

Süper Lig 'in 8. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında kazanan 90+10'da belli oldu. İlk yarı 5, ikinci yarı 11 dakika uzatma oynanan maçın bitimine saniyeler kala Morutan ile golü bulan Galatasaray, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken 90 dakikanın sona ermesiyle tansiyon yükseldi.

Galatasaray'ın galibiyet golünde Diagne'nin faul yaptığını iddia eden Çaykur Rizespor cephesi, maçın hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.

Palabıyık ve ekibi, 90 dakika sonrası sahayı polis eşliğinde terk etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Palabıyık Galatasaray Futbol Kulübü
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