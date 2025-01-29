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Ali Palabıyık’tan yıllar sonra gelen olay Galatasaray itirafı: "Kırmızı kart gösterdim, hakemliğim bitti! Hakemler korkuyor mu?"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.01.2025 21:30
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Süper Lig'in eski hakemi Ali Palabıyık'tan yıllar sonra çok çarpıcı bir itiraf geldi. Palabıyık, Alanyaspor-Galatasaray maçında verdiği kırmızı kart kararı nedeniyle hakemlik kariyerinin sona erdiğini belirtti.

Ali Palabıyık’tan yıllar sonra gelen olay Galatasaray itirafı: "Kırmızı kart gösterdim, hakemliğim bitti! Hakemler korkuyor mu?"

Dönemin tartışmalı hakemlerinden Ali Palabıyık, yıllar sonra HTspor ekranlarına çarpıcı bir itirafta bulundu. Palabıyık, Alanyaspor - Galatasaray maçında Sacha Boey'e gösterdiği kırmızı kart nedeniyle hakemliğinin bittiğini belirtti.

"KABAK BİR HAKEME PATLAYACAK"

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Galatasaray'ın uzun süredir kırmızı kart görmediğinin altını çizen Ali Palabıyık, "Galatasaray şu an çok diken üstünde. Uzun zamandır kırmızı kart görmedi ve bundan dolayı da rakibi Fenerbahçe, her hafta müsabaka öncesi veya sonrası bir açıklamayla bunu dile getiriyor. Kabak bir hakemin başına patlayacak. Olmayan bir kırmızı kart... Olan hakeme de olacak benim gibi." şeklinde konuştu.

"KIRMIZI KART GÖSTERDİM HAKEMLİĞİM BİTTİ"

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Alanyaspor-Galatasaray maçında Sacha Boey'e gösterdiği kırmızı kart nedeniyle hakemliğinin bittiğini belirten Palabıyık, "En son ben gösterdiğim için söylüyorum. Ben kırmızı gösterdim hakemliğim bitti. Şimdi arkadaşlar da ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig galatasaray
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