Ali Poyrazoğlu'ndan Ferhan Şensoy paylaşımı! 'Çiçek gibiyiz'

Televizyoncu Okan Bayülgen ile beraber, usta oyuncu Ferhan Şensoy'un yanına gittiklerini belirten Ali Poyrazoğlu, beraber çekildikleri fotoğrafları paylaştı.
Poyrazoğlu'nun "Üç Silahşörler yeni projeler peşinde" demesi dikkat çekti.
Poyrazoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Keyfimiz yerinde. Çiçek gibiyiz. 10 gün önce Ferhan’a gittik Okan Bayülgen’le. Paylaşmayı unutmuşum. Üç Silahşörler yeni projeler peşinde.. Okan Bayülgen, Ferhan Şensoy, Ali Poyrazoğlu Ferhan’ın yeni çıkan kitaplarını kutluyoruz."
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