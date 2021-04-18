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  4. Ali Poyrazoğlu'ndan Ferhan Şensoy paylaşımı! 'Çiçek gibiyiz'

Ali Poyrazoğlu'ndan Ferhan Şensoy paylaşımı! 'Çiçek gibiyiz'

18.04.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Poyrazoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ali Poyrazoğlu'nun paylaşımları beğeni topladı.

Ali Poyrazoğlu'ndan Ferhan Şensoy paylaşımı! 'Çiçek gibiyiz'

Televizyoncu Okan Bayülgen ile beraber, usta oyuncu Ferhan Şensoy'un yanına gittiklerini belirten Ali Poyrazoğlu, beraber çekildikleri fotoğrafları paylaştı.

Poyrazoğlu'nun "Üç Silahşörler yeni projeler peşinde" demesi dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Poyrazoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Keyfimiz yerinde. Çiçek gibiyiz. 10 gün önce Ferhan’a gittik Okan Bayülgen’le. Paylaşmayı unutmuşum. Üç Silahşörler yeni projeler peşinde.. Okan Bayülgen, Ferhan Şensoy, Ali Poyrazoğlu Ferhan’ın yeni çıkan kitaplarını kutluyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Okan Bayülgen
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