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Ali Ravcı: Yeni Malatyaspor’da daha yapacak çok işimiz var

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 11.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, kulüpte altı sezondur olduğunu belirterek, "Burada bu çatı altında hep bir aile olmaya çalıştık. Tabi teklif gelmesi şahsıma hakikaten gurur verici. Ancak Yeni Malatyaspor’da daha yapacak çok işimiz var" dedi.

Ali Ravcı: Yeni Malatyaspor’da daha yapacak çok işimiz var

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Bolu kampında basın mensuplarına transferdeki son durum ve kendisine Yunanistan’dan gelen teklifle ilgili açıklamalarda bulundu.

Transferde yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Ravcı, "Yaklaşık 15 gün oldu kampımıza başlayalı. Tabi Avrupa Kupalarından dolayı erken başlamak durumunda kaldık. Şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz. Oynadığımız hazırlık karşılaşması da çok iyi geçti bizim açımızdan. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepsi de iyi oyuncular, karakterli oyuncular. Onlarında bu sene takıma çok şeyler katacaklarını düşünüyoruz. Eksiklerimiz var, transfer ihtiyacımız var. Başkanımız ve yönetim kurulumuz, transfer komitemiz, bizler olsun var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü bu sezonun diğer sezonlardan çok daha zor geçeceğini biliyoruz. 3 kulvarda birden mücadele edeceğiz. Bunun zorluk derecesini bildiğimiz için hazırlıklarımızı da ona göre yapacağız. Transferlerimiz de bir an önce aramıza katılırsa ki dediğim gibi bunun için çok büyük bir çalışma var. Her şey daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"YENİ TRANSFERLERİMİZ KAMPIMIZA KATILACAK"

Ravcı, yeni transferlerinin de kampa katılacaklarını kaydederek, "İki yeni transferimiz kampımıza katılacak ve burada görüşeceğiz. İkisi de iyi oyuncu, takip ettiğimiz oyuncular. Tabi özellikle taraftarlarımız yeni transferlerimizi haklı olarak sabırsızlıkla bekliyorlar. Transferde başkanımız sürprizler yapmayı seviyor. Transfer süreci devam ettiği sürece kadromuza her an yeni isimle katabiliriz. Şuan için isim vermek doğru değil ama olacak inşallah" dedi.

"YENİ MALATYASPOR'DA DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Ravcı, kendisine Yunanistan’dan gelen teklifle ilgili soruya da cevap vererek, şunları söyledi:
“Kulüpte altıncı sezonumu yaşıyorum. Tabi teklif gelmesi şahsıma hakikaten gurur verici. Ancak Yeni Malatyaspor’da daha yapacak çok işimiz var. Ne zaman ki başkanımız, yönetim kurulumuz tamam buraya kadar derse bizde gelen teklifleri değerlendiririz. Teklifi aldıktan sonra düşünme ihtiyacı bile hissetmedim. Kulüpte 6 yıldır sürekli yukarı doğru giden bir ivme var. Ben 15 yıl profesyonel futbol oynadım. Burada bu çatı altında hep bir aile olmaya çalıştık."

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