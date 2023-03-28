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Ali Rıza Binboğa’dan pahalı otomobilleriyle gündem olan Mustafa Sandal ve Arda Turan'a tepki

28.03.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Ali Rıza Binboğa’dan, 7.5 milyon TL’lik otomobili olan Mustafa Sandal ve 42 milyon TL’lik otomobili olan Arda Turan’a tepki geldi. Sanatçı “Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken akla ziyan!” dedi.

Ali Rıza Binboğa’dan pahalı otomobilleriyle gündem olan Mustafa Sandal ve Arda Turan'a tepki

Mustafa Sandal ve Arda Turan son günlerde pahalı otomobilleriyle gündemde. Sandal yeni aldığı 8 milyon liralık Porsche marka 2022 Taycan modeli aracıyla dikkat çekmişti.

Arda Turan da geçtiğimiz hafta otomobil koleksiyonuna bir yenisini eklemişti. Turan'ın 2 milyon TL'lik kraliyet arabası olay olmuştu.

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Sanatçı Ali Rıza Binboğa katıldığı 2. Sayfa programında iki isme tepki gösterdi.

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Sanatçı “Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken akla ziyan!” diyerek konuşmasında şöyle devam etti: "Hayırlı olsun filan derim ama hiç hoş değil. Ayıptır alay eder gibi olmaz..."

Ali Rıza Binboğa'nın sözlerine katılanlar kadar katılmayanlar da vardı...

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Mustafa Sandal Model

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