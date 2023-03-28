Ali Rıza Binboğa’dan pahalı otomobilleriyle gündem olan Mustafa Sandal ve Arda Turan'a tepki

Mustafa Sandal ve Arda Turan son günlerde pahalı otomobilleriyle gündemde. Sandal yeni aldığı 8 milyon liralık Porsche marka 2022 Taycan modeli aracıyla dikkat çekmişti.

Arda Turan da geçtiğimiz hafta otomobil koleksiyonuna bir yenisini eklemişti. Turan'ın 2 milyon TL'lik kraliyet arabası olay olmuştu.

Sanatçı Ali Rıza Binboğa katıldığı 2. Sayfa programında iki isme tepki gösterdi.

Sanatçı “Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken akla ziyan!” diyerek konuşmasında şöyle devam etti: "Hayırlı olsun filan derim ama hiç hoş değil. Ayıptır alay eder gibi olmaz..."

Ali Rıza Binboğa'nın sözlerine katılanlar kadar katılmayanlar da vardı...

