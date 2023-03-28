Alişan ve Buse Varol yine gündemde! Ailede yeni kriz... Ebru Şancı'dan olay iddia

Ünlü şarkıcı Alişan ile eşi oyuncu Buse Varol'un evliliğinde yine kriz çıktı. Ayrılığın eşiğinden dönen Alişan Buse Varol'un ilişkisindeki yeni krizin başrolünde yengesi Merve Tektaş ve Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'ın olduğu iddia edildi.

Söylemezsem Olmaz'da yer alan iddiaya göre; "Buse samimi görünmüyor, fırsat bulunca gidecekmiş gibi duruyor" yorumuna kayınvalideden beğeni geldi. Yapılan yorumu beğenen Suzan Tektaş yine gündem oldu.

Yine doğum günü zamanı çıkan krizde Alişan'ın ortada kaldığı iddia edildi.

EBRU ŞANCI'DAN OLAY YORUM

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Ebru Şancı Öztürk, Merve Tektaş'ın aile içinde sürekli Buse Varol'la bir yarış içinde, kapışma içinde olduğunu ifade etti.

Şancı açıklamasında "Çok yakın kaynaklarımdan bildiğim bir şey var, Merve eşinin vefatından sonra sürekli şey yarıştırıyor, kıyaslama, ona yapılan bana da yapılsın. Çok eminim. Yengesi Alişan'a diyor ki bizim arabayla dalga geçiliyor şu marka alınsın Alişan alıyor. Ben de Buse'nin yerinde olsam yaparım..." iddiasında bulundu.

