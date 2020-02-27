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Ali Şafak Öztürk: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 27.02.2020 11:46 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Ligde son oynadığımız 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz" dedi.

Ali Şafak Öztürk: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında konuştu. Başkanlığı döneminde Fenerbahçe karşılaşmalarının çoğunu kazandıklarını dile getiren Öztürk, "Bu maçta da kazanmak istiyoruz. Ligde son oynadığımız 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe ama biz de Antalyasporuz" diye konuştu.

'KUPAYI KALDIRMAK İSTİYORUZ'

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 4 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Öztürk, şunları söyledi:

"Kazanmak istiyoruz. Kupada buraya kadar geldik. Bırakmak istemiyoruz. İkinci kadromuzla buraya kadar geldik. Oynadığımız takımlar genelde as kadroya yakın kadroyla oynadı. Bu da takımımızın kaliteli olduğunu, sadece ilk 11 değil, bütün takımın, gençlerin kaliteli olduğunu gösteriyor. Bundan sonra da kenetlenme devam edecek ve kupayı kaldırmak istiyoruz."

TARAFTARA ÇAĞRI

Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşılaşmaları için taraftarlarını Antalya Stadyumu'na davet etti. Fenerbahçe mücadelesi biletlerinin uygun fiyatta olduğunu belirten Öztürk, bu maçta tribünlerin tamamen dolmasını beklediklerini söyledi.

(DHA)

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