Ali Şafak Öztürk: Podolski Antalya'da mutlu

2019-2020 sezonuna kötü başlasalar da Süper Lig’in ikinci yarısıyla birlikte iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Başkan Ali Şafak Öztürk, "Sezon güzel geçti. Özellikle hem yaptığımız transferler, hocamızın da doğru bir seçim olması, takımımızın kaynamasından dolayı iyi bir performans gösterdik. Performansımızın pandemi sonrası da devam etmesi bizi sevindirdi. İnşallah önümüzdeki sezon da böyle devam edecek" şeklinde konuştu.

"PANDEMİ DÖNEMİNİ OTELİMİZDE GEÇİRDİK, OYUNCULARIMIZ KAFA OLARAK RAHATTI"

Pandemi dönemini iyi yönettiklerini ve performans olarak da istediklerini elde ettiklerini belirten Öztürk, "Hem puansal olarak hem de performans bakımından yükselişimiz devam etti. Bizim ayrılacağımız vardı; tüm pandemi dönemini otelde geçirdik, Antalya’da otelimizde geçirdik. Oyuncularımız kafa olarak daha rahattı, maçlardan sonra aileleriyle olmanın bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu durum nasıl gidecek, göreceğiz. Bir de bu işin taraftar en önemli kısmı. Taraftarın olmama ihtimali bizi üzüyor. Futbolumuza değer katıyorlar" diye konuştu.

"PODOLSKİ ANTALYA’DA ÇOK MUTLU"

Takımın Alman yıldızı Lukas Podolski’nin Antalya’da mutlu olduğunu aktaran Öztürk, "Podolski devam ediyor. Kendisi de mutlu, biz de mutluyuz. Bir yıl daha sözleşmesi var. Daha da uzun seneler kalmasını isteriz" ifadelerini kullandı.