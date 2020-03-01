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Ali Şafak Öztürk: Yediğimiz son dakika golüne çok üzüldük

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 01.03.2020 14:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor'un başkanı Ali Şafak Öztürk, "Evimizde Fenerbahçe gibi bir takımı yenerken yediğimiz son dakika golüne çok üzüldük." dedi.

Ali Şafak Öztürk: Yediğimiz son dakika golüne çok üzüldük

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor'un başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maçtan çok şehitlerin önemli olduğunu vurguladı.

"Vatan olmazsa bu maç olmaz. Taraftarlarımız çok güzel bir şekilde bunu gösterdi. Maçın tüm gelirini şehit ailelerine bağışlayacağımızı söylemiştik." diyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Son dakika golü olunca üzüldük. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı olunca doğal olarak üzülüyorsunuz. Bu iyi bir şey aslında. Evimizde Fenerbahçe gibi bir takımı yenerken yediğimiz son dakika golüne çok üzüldük. Ayrıca maç sonu verilen kartlara da çok kızdım."

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