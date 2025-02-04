Ali Saip Bey hangi cephede savaşmıştır? Askeri başarıları nelerdir?

Önemli savaşlarda savaşmış, Türk tarihinde hatırı sayılır bir yeri olan isimlerden biri de Ali Saip Bey’dir. Ali Saip Bey, 1887 yılında Kerkük’te doğmuştur. 1908 yılında Harbiye Mektebi’ni bitirmiş ve daha sonra ise ilk olarak Trablusgarp Savaşı’na katılmıştır. Evli ve dört çocuk babası olduğu bilinmektedir.

Trablusgarp savaşının ardından 1. Dünya Savaşı’na da katılan Ali Saip Bey, daha sonra Ursavaş soyadını almıştır. Türk asker ve siyasetçisidir. Okulu teğmen rütbesi ile bitirmiş, Anadolu işgali döneminde Namık takma ismi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kuvay-ı Milliye’ye girmiştir. Ayrıca Kilikya Faciaları ve Urfa Kurtuluş Mücadeleleri isminde bir eseri de vardır.

Bir dönem adı Mustafa Keme Atatürk’e karşı düzenlenen suikast girişimine karışsa da suçsuz olduğu resmi olarak ispatlanmıştır. Ancak Rıza Soyak kendi kaleme aldığı ve yayınladığı anılarında bu şaibeli durumun ardından onunla görüşmeyi kestiğini açıklamıştır. Öldükten sonra cenazesine sahip çıkılmadığına dair rivayetler bulunur.

Ali Saip Bey hangi cephede savaşmıştır?

Ali Saip Bey, Milli Mücadele sürecinin en önemli kahramanlarından biridir. Bu dönemde Şanlıurfa’nın savunulması konusunda önemli başarılara imza atmış ve bu nedenle de Urfa Savaşçısı anlamına gelen Ursavaş soyadını almıştır. Ursavaş soyadını Mustafa Kemal Paşa, bizzat vermiştir. İstiklal Madalyası sahibi de olan Ali Saip Bey Türk tarihinin en önemli kişileri arasında yer alır.

Ali Saip Bey, Güney cephesinde Fransız işgal güçlerine karşı savaşmış bir kahramandır. Savaştığı Şanlıurfa’ya 29 Aralık 1919 tarihinde gelmiştir. Şehrin kurtarılması için şehirdeki ileri gelen kişilerle toplanarak çalışmalar gerçekleştirmiş ve bu bölgede Kuvayi Milliye Komutanlığı yapmıştır. Namık adı ile çalışmalar yapan Ali Saip Bey, 1920 yılının 20 Şubat gecesinde Fransız İşgal Kuvvetleri Komutanı’nda şehrin boşaltılmasını istemiştir. Ancak zaman kazanmak isteyen Fransızlardan olumlu yanıt gelmeyince 21 Şubat günü Urfa’ya girilmesini sağlamıştır.

21 Şubat’ta Ali Saip Bey ve Kuvayı Milliye birlikleri şehri kuşatmışlar ve içeri girmişlerdir. Devam eden çatışmalar 8 Nisan’da sona ermiş ve bu tarihte Fransızlar ile bir ateşkes anlaşması imzalanmıştır. Bir gün sonra Ali Saip Bey, Mustafa Kemal Paşa ve temsil heyetine bir telgraf göndererek durumu bildirmiştir.

Ali Saip Bey’in askeri başarıları nelerdir?

Güney Cephesi’nde Gaziantep savunmasının önemli isimlerinden biri olan Şahin Bey, Kahramanmaraş’ta Fransızlara karşı direniş gösteren kahramanlardan biri olan Rıdvan Hoca, yine Kahramanmaraş’ta Fransızlara ve Ermenilere karşı yapılan direnişte ilk kurşunu atan Sütçü İmam ile birlikte adını tarihe yazdıran Ali Saip Bey hayatı boyunca gerçekleştirdiği şu başarılar ile tanınmaktadır: