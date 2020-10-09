Galatasaray'ın 115. yıl kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, kulübün kurucusu Ali Sami Yen, kabri başında anıldı.
Törene katılan Başkan Mustafa Cengiz, "Ali Sami Yen’e şükranlarımızı iletmek için buradayız. Ali Sami Yen sadece bir kurucu başkan değil aynı zamanda dünyada örneği bulunmayan bir camianın harcını atan bir insan. Bunu bir lisenin dersi başlamadan bir sırada otururken yaptı. Bu büyük bir örnek. Dünyada bunun eşi benzeri yok. Ana hedefi yabancıları yenmek adına kurulan bu kulüp dev bir ateş oldu. Böyle bir kurucu başkanımız olduğu için gururluyuz. Ruhu bir kez daha şad olsun" dedi.
Başkan Cengiz, daha sonra Feriköy Mezarlığı’nda bulunan Beşiktaş’ın eski başkanlarından Süleyman Seba’nın da kabrini ziyaret ederek çiçek bıraktı. Seba’yı tanıma fırsatına eriştiği için mutlu olduğunu belirten Başkan Cengiz, "Ben Süleyman Seba’yı tanıma fırsatına eriştim. Çok dürüst bir insandı Hem kendine hem rakibine saygı duyan bir insandı. Onu sevenleri selam ediyorum ve kendisine rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Mustafa Cengiz: Seçime gitmek istiyorum
Fernando Muslera'ya anlamlı mesaj
Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü
EURO 2020 play-off finalistleri belli oldu
Ferdi Kadıoğlu attı, Hollanda farklı kazandı
İtalya Vedat Muriqi'i konuşuyor!
PFDK Sumudica'ya acımadı!
Bernard Mensah: Bence doğru yoldayım
Diego Perotti'den sakatlık açıklaması
Trabzonspor'da izin bitti
Fenerbahçe yağmur altında çalıştı
'Beşiktaş maçını kazanmaya ihtiyacımız var'
İtalya'nın şakası yok: 6-0!
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Okuyucu Yorumları 0 yorum