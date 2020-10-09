SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ali Sami Yen kabri başında anıldı

Ali Sami Yen kabri başında anıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.10.2020 14:09 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın 115. kuruluş yıl dönemi sebebiyle kulübün kurucusu Ali Sami Yen kabri başında Başkan Mustafa Cengiz’in katıldığı törenle anıldı.

Ali Sami Yen kabri başında anıldı

Galatasaray'ın 115. yıl kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, kulübün kurucusu Ali Sami Yen, kabri başında anıldı.

Törene katılan Başkan Mustafa Cengiz, "Ali Sami Yen’e şükranlarımızı iletmek için buradayız. Ali Sami Yen sadece bir kurucu başkan değil aynı zamanda dünyada örneği bulunmayan bir camianın harcını atan bir insan. Bunu bir lisenin dersi başlamadan bir sırada otururken yaptı. Bu büyük bir örnek. Dünyada bunun eşi benzeri yok. Ana hedefi yabancıları yenmek adına kurulan bu kulüp dev bir ateş oldu. Böyle bir kurucu başkanımız olduğu için gururluyuz. Ruhu bir kez daha şad olsun" dedi.

545

Başkan Cengiz, daha sonra Feriköy Mezarlığı’nda bulunan Beşiktaş’ın eski başkanlarından Süleyman Seba’nın da kabrini ziyaret ederek çiçek bıraktı. Seba’yı tanıma fırsatına eriştiği için mutlu olduğunu belirten Başkan Cengiz, "Ben Süleyman Seba’yı tanıma fırsatına eriştim. Çok dürüst bir insandı Hem kendine hem rakibine saygı duyan bir insandı. Onu sevenleri selam ediyorum ve kendisine rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Mustafa Cengiz: Seçime gitmek istiyorumMustafa Cengiz: Seçime gitmek istiyorum
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'iİşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Vakalar yeniden artışa geçti
Vakalar yeniden artışa geçti
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
İtalya Vedat Muriqi'i konuşuyor!
İtalya Vedat Muriqi'i konuşuyor!
Radamel Falcao'dan flaş açıklama!
Radamel Falcao'dan flaş açıklama!
Şok sözler: Fatih Terim gönderilmeli
Şok sözler: Fatih Terim gönderilmeli
Terim'in ekibinde bir ayrılık daha kapıda!
Terim'in ekibinde bir ayrılık daha kapıda!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Sami Yen kabri başında anıldı
Ali Sami Yen kabri başında anıldı
Mustafa Cengiz: Seçime gitmek istiyorum
Mustafa Cengiz: Seçime gitmek istiyorum
Luis Suarez'den Fernando Muslera'ya destek mesajı
Fernando Muslera'ya anlamlı mesaj
Hıncal Uluç: Fatih Terim ve Sergen Yalçın gönderilmeli
Şok sözler: Fatih Terim gönderilmeli
Radamel Falcao: Artık tamamlanmış bir Falcao'yum
Radamel Falcao'dan flaş açıklama!
Galatasaray'da Fernando Muslera sürprizi!
Galatasaray'da Fernando Muslera sürprizi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.