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Ali Şaşal Vural, Sivasspor ile yeniden imzalıyor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 06.08.2020 15:48 | Son Güncelleme

DG Sivasspor, file bekçilerinden Ali Şaşal Vural ile sözleşme yenileme konusunda prensipte anlaştı.

Ali Şaşal Vural, Sivasspor ile yeniden imzalıyor

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, kaleci Ali Şaşal ile yeniden prensipte anlaşmaya vardı. Sözleşmesi sona eren Vural ile yeni sözleşme için prensipte anlaşan Sivas temsilcisi, deneyimli isimle sadece ücret için görüşme yapacak. 30 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonda da Sivasspor forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Kaleci Ali Şaşal Vural, geçtiğimiz sezon kırmızı-beyazlı forma altında 7 maça çıkarken, 630 dakika Sivasspor formasını giydi.

(İHA)


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