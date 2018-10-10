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Ali Şen: Cocu ve Comolli'ye 'Güle güle' derdim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.10.2018 23:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe efsane başkanı Ali Şen, Ali Koç'un gündeme damga vuran açıklamalarıyla ilgili konuştu. "Cocu ve Comolli'ye Zagreb dönüşünde uçakta 'Güle güle' derdim" diyen Ali Şen, yine de başkan Ali Koç'un kararına destek verdiğini vurguladı.

Ali Şen: Cocu ve Comolli'ye 'Güle güle' derdim

Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinden Ali Şen, A Spor'da yayınlanan Futbol A programında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

İşte Ali Şen'in açıklamaları...

"Kırmızı halılar, cenazeler... Stephen King'in kitabını okuyorum zannettim. Halbuki burası Fenerbahçe Kulübü ve yıl 2018.

Volkan'ın başkana saygısızlık yapması düşünülemez ve onu da hiçbir şekilde haklı çıkarmaz. Fakat başkana saygısızlık yapmışsa, Volkan ayıp etmiş. Bu mevzu bahis dahi olamaz, konuşulamaz bile.

Ben Cocu ve Comolli'ye Zagreb dönüşünde uçakta 'Güle güle' derdim ama başkan devam ediyorsa, destek vereceğiz...''

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