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Ali Sürmeli kimdir, annesi neden öldü? Ali Sürmeli aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

08.09.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok yapımda rol alan ve Kurtlar Vadisi dizisinde Zaza Dayı karakterini canlandıran oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi hayatını kaybetti. Ünlü ismin annesinin ölüm sebebi ve ayrıntıları merak ediliyor. Peki Ali Sürmeli kimdir, annesi neden öldü? Ali Sürmeli aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte hayatı ve merak edilenler...

Ali Sürmeli kimdir, annesi neden öldü? Ali Sürmeli aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti. Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Akçe Sürmeli'nin yaşamanı yitirmesi gündeme geldi. Peki Ali Sürmeli kimdir, annesi neden öldü?

ALİ SÜRMELİ'NİN ANNESİ NEDEN ÖLDÜ?

Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki annesi Akçe Sürmeli, evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak, yaşamına son verdi.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Ali Sürmeli, 7 Nisan 1959 tarihinde doğdu. Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. Babasının görevleri nedeni ile Solhan, Karlıova, Elazığ, Palu, Kovancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan Sürmeli, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı.

İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Zaza Dayı karakterini canlandırdı. Daha sonra Çarpışma adlı dizide Cansız rolünü canlandırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol aldı.

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Ali Sürmeli kurtlar vadisi
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