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Ali Türkkan Avrupa Ralli Kupası’nda ikide iki yaptı

16.05.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Red Bull sporcusu Ali Türkkan, 2021 Avrupa Ralli Kupası içindeki Balkan Ralli Kupası’nın ikinci yarışı Bulgaristan Rallisi’nden mutlu sonla ayrıldı.

Ali Türkkan Avrupa Ralli Kupası’nda ikide iki yaptı

Hem Demir Berberoğlu Sezonu Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın hem de Balkan Ralli Kupası’nın ilk yarışı olan ESOK Rallisi’nde zirveyi kimseye bırakmayan Ali Türkkan, bu kez de Bulgaristan’da birinci oldu. 2019 yılında Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 3 kez genç pilotlar birinciliği elde eden Türkkan, Bulgaristan’da Gençler Kategorisi’nde zirveye yerleşti.

Sezona hem Türkiye Şampiyonası’nın hem de Avrupa Ralli Kupası’nın açılış yarışı olan Eskişehir’deki ESOK Rallisi’ni kazanarak başlayan başarılı sürücü bu kez de Bulgaristan’da zafer kazandı.

FIA Avrupa Ralli Kupası’na da dahil olan Bulgaristan Rallisi’nde Ali Türkkan ve co-pilotu Onur Vatansever, 16 etap sonunda elde ettikleri 1 saat 32 dakika ve 2 saniye ile FIA Avrupa Ralli Kupası Gençler Kategorisi’nde birinci olurken Kategori 2’de ise ikinci oldu. Ali Türkkan, FIA Avrupa Ralli Kupası Genel Klasmanı’nda ise 5. sıranın sahibi.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan
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