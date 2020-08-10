Ali Yavuz Kol bu kez kalacak

Yeni sözleşme yapılan genç oyunculardan Ali Yavuz Kol'u kiralamak için birçok takım sıraya girdi. Geçen sezonu kiralık olarak Tarsus İdman Yurdu'nda geçiren oyuncuyu Fatih Terim bu kez kadroda tutup şans vermek istiyor.

Bu doğrultuda 19 yaşındaki forvetin sözleşmesi de 2023-2024 sezonunun bitimine kadar uzatıldı. Hazırlık kamplarında takımla birlikte yer alacak olan hücumcu kendisini hocasına göstermeye çalışacak.(Akşam)

