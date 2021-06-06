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Alica Schmidt, cesur spor kıyafetiyle ortalığı salladı

06.06.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok moda ve spor dergisi tarafından dünyanın en güzel atleti olarak gösterilen 22 yaşındaki Alica Schmidt, Instagram'da paylaştığı cesur spor kıyafetleriyle yine dikkatleri üzerine çekti. 1,7 milyon takipçisi olan başarılı sporcu, güzelliği ve fiziği nedeniyle konuşulmak istemediğini ifade ediyor ama paylaşımları tam tersini gösteriyor.

Alica Schmidt, cesur spor kıyafetiyle ortalığı salladı

Dortmund takımına bir ara fitness antrenörlüğü yapan ünlü atlet Alica Schmidt, yine sosyal medyayı salladı. Cesur kısa şortu ile ayna karşısından paylaşım yapan 22 yaşındaki sporcu, dış basının da dikkatini çekti. 1,7 milyon takipçisi olan Alman atlet, yaklaşık bir senede takipçi sayısını 800 bin civarında yükseltti.

İŞTE O PAYLAŞIM

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"BENİ SPORLA ANIN"

Dünyanın 'en seksi' atleti olarak gösterilen Schmidt, buna tepki göstermişti. 22 yaşındaki sporcu, "Aldığım bazı teklifler var ve bunlar hiç hoş değil. Mankenlik yapmak hoşuma gidiyor ama ben sporcuyum ve başka şeylerle anılmak istemiyorum"diye konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Alica Schmidt Borussia Dortmund
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah neler yaratıyor...
of of of
harbi Güzelmiş Allah sahibine bağışlasın

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