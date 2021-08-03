SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TOKYO 2020
  4. Alican Kaynar tarihe geçti!

Alican Kaynar tarihe geçti!

03.08.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yelkende yarışlarını tamamlayan Alican Kaynar, finn sınıfında tarihin en iyi ikinci derecesine ulaşan Türk sporcu oldu.

Alican Kaynar tarihe geçti!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi yelkende temsil eden ve oyunları 8. sırada tamamlayan Alican Kaynar, finn sınıfında başarılı bir performans sergiledi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Doğuş'un olimpik milli yelkencisi Alican Kaynar'ın, Sidney 2000'de Ali Enver Adakan'ın sekizinciliğinin ardından finn sınıfında 21 yıl sonra madalya yarışına katılıp bu sınıfta tarihteki en iyi dereceye ulaşan 2. isim olarak tarihe geçtiği bildirildi.

Sarı-lacivertli sporcular Deniz ve Ateş Çınar kardeşlerin de 470 sınıfında madalya yarışına katılma hakkı elde ettiği hatırlatılarak, olimpiyat oyunlarında ilk 10'da yer alan 3 Türk sporcunun Türk yelkenciliği adına bir ilki gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Alican Kaynar'ın ayrıca bu sonuçla Olimpik Diploma almaya hak kazandığı vurgulanarak, "Yarın 470 sınıfında final yarışına çıkacak sporcularımız Deniz ve Ateş Çınar'a da sonsuz başarılar diliyoruz." denildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onyekuru transferi resmen açıklandıOnyekuru transferi resmen açıklandı
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Voleybolcu Ebrar Karakurt kimdir? Voleybolcu Ebrar Karakurt kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Tokyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

Türkiye'nin konuştuğu Konya'daki vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu Konya'daki vahşette yeni gelişme!

Ferhat Arıcan'dan olimpiyat tarihimizde bir ilk!

Ferhat Arıcan'dan olimpiyat tarihimizde bir ilk!

Ronaldo İtalya'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Ronaldo İtalya'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Vedat Muriç transferinde flaş gelişme

Vedat Muriç transferinde flaş gelişme

İşte G.Saray'ın 10 numara hedefi

İşte G.Saray'ın 10 numara hedefi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.