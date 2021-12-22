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  4. Alice Müzikali sahnelere geri dönüyor! Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola ve Merve Dizdar yeniden seyirci karşısında

Alice Müzikali sahnelere geri dönüyor! Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola ve Merve Dizdar yeniden seyirci karşısında

22.12.2021 02:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs nedeniyle bir süredir sergilenemeyen Alice Müzikali'nden sanatseverleri sevindiren haber geldi. Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar'ın rol aldığı Alice Müzikali sahnelere geri dönüyor. Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilen "Alice Harikalar Diyarında", Serdar Biliş'in yönetmenliği ve Beyhan Murphy'nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak yeniden seyirci karşısına çıkacak.

Alice Müzikali sahnelere geri dönüyor! Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola ve Merve Dizdar yeniden seyirci karşısında

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir sahnelemeyen Alice Müzikali yeniden seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk kez 7 Şubat 2019'da sahnelenen ve pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri'nde de "Haldun Dormen Özel Ödülü" ve "En İyi Koreografi Ödülleri"nin sahibi olan "Alice" müzikali, uzun bir aranın ardından yeniden perde açacak.

EZGİ MOLA 'KRALİÇE' SERENAY SARIKAYA İSE 'ALİCE' ROLÜNDE!

BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında hayata geçirilen müzikal, 7 Şubat'tan itibaren yeniden Zorlu PSM'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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Müzikalde Serenay Sarıkaya "Alice" karakterinde izleyicisinin karşına çıkarken, Ezgi Mola "Kraliçe", Enis Arıkan "Tavşan", Şükrü Özyıldız "Şapkacı", İbrahim Selim "Kral", Merve Dizdar ise "Kedi" rolünde yer alıyor.

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Sahne prodüksiyonu, görsel efektleri, farklı kostümleri, müzikleri ve yetenekli oyuncu kadrosu ile izleyici karşısına çıkacak müzikalin biletleri satışa sunuldu.


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Anahtar Kelimeler:
Enis Arıkan Ezgi Mola Merve Dizdar Serenay Sarıkaya Şükrü Özyıldız İbrahim Selim
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