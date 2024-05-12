Alina Boz, Aşkın Olayım söylerken Galatasaray'a küfür mü etti? Görüntüler taraftarı çıldırttı... Hemen açıklama geldi

Özel hayatıyla bir süredir gündemden düşmeyen Alina Boz eşi Umut Evirgen ile bir gece kulübünde eğlenirken kameraya alındı. Oyuncu, 'Aşkın Olayım' şarkısını söylerken Galatasaray'a küfürler sarf ettiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyaya düşen görüntülerden dolayı Sarı-kırmızılı taraftarlar, Alina Boz'a tepki gösterdi.

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Alina Boz açıklamasında bu videoyu yalanlayarak "Küfür içerikli sözleri benim söylemediğim açıkça belli olmaktadır. Konuyu ben de üzüntüyle takip etmekteyim. Söz konusu videoda yalnızca sevdiğim şarkının sözlerini seslendirmiş olup başka küfür vs herhangi bir ek söz söylemedim" dedi.

Alina Boz kendisine yapılan hakaretlere karşı da şikayette bulunacağını sözlerine ekledi.







