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  4. Alina Boz, Aşkın Olayım söylerken Galatasaray'a küfür mü etti? Görüntüler taraftarı çıldırttı... Hemen açıklama geldi

Alina Boz, Aşkın Olayım söylerken Galatasaray'a küfür mü etti? Görüntüler taraftarı çıldırttı... Hemen açıklama geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.05.2024 07:44
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Eşi Umut Evirgen'le bir gece kulübünde görüntülenen Alina Boz, Aşkın Olayım şarkısına eşlik ederken Galatasaray'a küfür ettiğine dair iddialarla gündeme geldi. Alina Boz'a taraftarlardan tepki yağarken oyuncu hemen açıklama yaptı.

Özel hayatıyla bir süredir gündemden düşmeyen Alina Boz eşi Umut Evirgen ile bir gece kulübünde eğlenirken kameraya alındı. Oyuncu, 'Aşkın Olayım' şarkısını söylerken Galatasaray'a küfürler sarf ettiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyaya düşen görüntülerden dolayı Sarı-kırmızılı taraftarlar, Alina Boz'a tepki gösterdi.

Ekran Alıntısı

İmam hatip mezunu olduğunu söyleyince... İmam hatip mezunu olduğunu söyleyince...

VİDEONUN PAYLAŞILMASINA SİNİRLENDİ

Alina Boz açıklamasında bu videoyu yalanlayarak "Küfür içerikli sözleri benim söylemediğim açıkça belli olmaktadır. Konuyu ben de üzüntüyle takip etmekteyim. Söz konusu videoda yalnızca sevdiğim şarkının sözlerini seslendirmiş olup başka küfür vs herhangi bir ek söz söylemedim" dedi.

SSA

Alina Boz kendisine yapılan hakaretlere karşı da şikayette bulunacağını sözlerine ekledi.


Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
Alina Boz Oyuncu
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