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  4. Sefo imam hatip mezunu olduğunu açıkladı! "Bir anda ramazan programına nasıl döndü?"

Sefo imam hatip mezunu olduğunu açıkladı! "Bir anda ramazan programına nasıl döndü?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.05.2024 07:35
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Isabella ve Bilmem Mi şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Sefo, katıldığı bir programda önce imam hatip lisesi mezunu olduğunu açıkladı sonra da İslam'ın şartlarını saydı.

Sefo imam hatip mezunu olduğunu açıkladı! "Bir anda ramazan programına nasıl döndü?"

Şarkıları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Sefo katıldığı bir programda adeta dini bilgiler testine tabi tutuldu.

Sefo, katıldığı bir programda önce imam hatip lisesi mezunu olduğunu açıklayınca sunucu tarafından sorular gecikmedi.

Önce İslam'ın şartlarına soran sunucu yanıtları alınca devamını da getirdi. Gusul abdestini de soran sunucu üst üste sorduğu sorularla rapçiyi adeta sınava soktu.

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Sefo ise yanıtları verdikten sonra "Bir anda ramazan programına nasıl döndü ama..." dedi.

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Rapçi Sefo "Cuma'lara gidiyorum ama kaçırdıklarım da oluyor" ifadesiyle de dikkat çekti.

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