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Alina Boz: Huzur içinde uyu güzeller güzeli...

04.02.2021 16:03 | Son Güncelleme:
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Alina Boz: Huzur içinde uyu güzeller güzeli...

Oyuncu Alina Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla köpeğinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan Alina Boz, köpeğinin vefatıyla sarsıldı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından duyuran Boz, birlikte çekilen karelerini paylaştı.

Ünlü oyuncu, gönderisine, "Huzur içinde uyu güzeller güzeli" notunu düştü.

Alina Boz'un bir süredir hasta olan diğer köpeği de nisan ayında yaşamını yitirmişti. 22 yaşındaki Boz, köpeğine şu sözlerle veda etmişti:

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Canım köpeğim, dostum, yol arkadaşım... Bana karşılıksız sevginin ne olduğunu tekrar tekrar öğrettiğin için sana ne kadar teşekkür etsem az...

Dökemiyorum içimden geçenleri ama sen benim hep kalbimin en özel yerinde olacaksın. Son günlerinde bile hep güçlü kaldığın için sana çok teşekkür ederim. Huzur içinde uyu pamuk kalplim.

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