Alina Boz'lu Bir Peri Masalı dizisinde reyting gerginliği... Her an final yapabilir

FOX’un Medyapım imzalı “Bir Peri Masalı” dizisi Meydapım’ın bu sezon çektiği iddialı projeler arasındaydı. Çarşamba akşamları seyirciyle buluşan dizi farklı konusuyla dikkat çekiyordu.

Alina Boz, Tarık Emir Tekin, Baran Bölükbaşı, Nazan Kesal, Müfit Kayacan, Hazal Filiz Küçükköse, Tülin Ece ve Mustafa Mert Koç gibi çok sayıda ünlü ismi buluşturan dizinin reytingleri düştüğü için projenin akıbeti merak konusu oldu.

Son gelen haberlere göre Merve Girgin Aytekin ve Direnç Aksoy Sidar’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin bu haftaki reyting oranları kaderini değiştirecek. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; bu hafta da reytingler düşük çıkarsa dizi bir sonraki hafta final yapacak.

Bu arada dizinin bitmesi halinde Disney Plus’ın da genç marka yüzü olan başrol oyuncusu Alina Boz’a 2 proje teklifinin sunulacağı öğrenildi.

