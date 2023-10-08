Alina Boz Umut Evirgen ile aşk pozlarını paylaşırken ayrıldığı Mithat Can Özer inzivada!

Oyuncu Alina Boz Mithan Can ile doludizgin giden aşkını bir kalemde bitirdi. Aşk biter bitmez; Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı ilişkilerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Boz herkesi şoke etti.

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz'un Evirgen ile aşk pozları sosyal medyada gündem olurken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ayrılığın ardından 2. Sayfa'nın haberine göre; Mithat Can Özer bir süre önce Lizbon'a yerleşti. 78.7 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından inzivaya çekildiği Lizbon'dan kareler paylaşan ünlü ismin, Boz ile ayrılığının ardından oldukça üzgün olduğu da söyleniyor.



