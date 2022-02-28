Alina Boz'un Rus annesi Olga güzellikte kızını geçti! Görenler hayran kaldı

Aşk 101, Maraşlı, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu Alina Boz, doğal güzelliğiyle kısa sürede sektörün vazgeçilmez oyuncuları arasına girmeyi başardı. 23 yaşındaki yıldızın annesi Olga Boz, güzellikte kızı Alina Boz'u solladı.

1998 yılında Rusya'nın Moskova kentinde dünyaya gelen Alina Boz, Rus bir anne ve Türk bir babanın kızıdır.

Çocukluk yıllarını Rusya'da geçiren Alina Boz, ilkokula başladığı yıllarda ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı.

Havacılık Lisesi'nde Kabin Hizmetleri bölümünü bitiren Alina Boz, mezuniyetinin hemen ardından Kadir Has Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü kazandı.

Henüz çocukken Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, 2013 yılında yayınlanan Cesur Hemşire dizisinde Canan karakterine hayat verdi. Sonrasında Paramparça dizisinde rol alan Alina Boz, başrollerini Alp Navruz ile paylaştığı Elimi Bırakma dizisinde ilk başrol deneyimini yaşadı.

Alina Boz'un annesi Olga Boz da sosyal medyada epey aktif.

Fotoğrafçılık yapan Olga Boz, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Olga Boz ve Alina Boz'u bir arada gören sosyal medya kullanıcıları, ''Ne kadar güzel bir anne kız'' ve ''Gençliğinde kızını da sollamıştır'' gibi yorumlarda bulunuyor.



