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Alinazik nasıl yazılır, alinazik yazımı nasıl olmalıdır? Alinazik ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

04.05.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşma dilinde ve yazılı metinlerde sayısını bilmediğimiz kadar sözcük kullanmaktayız. Konuşurken kullandığımız kelimelerde yaptığımız hatalar dikkate alınmayabilir. Ancak yazarken kullandığımız sözcüklerdeki yazım hataları, cümlelerde anlam kaymasına sebep olabilir. Alinazik sözcüğü de yazımında yaygın olarak yanlışlık yapılan kelimelerden biridir. Peki, alinazik yazımı nasıl olmalıdır?

Alinazik nasıl yazılır, alinazik yazımı nasıl olmalıdır? Alinazik ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizi doğru bir şekilde kullanmamız için kelimeleri de doğru bir şekilde yazmamız gerekir. Yalnızca yazım şekillerinde değil, söylenişlerinde de hata yapmamamız önemlidir. Alinazik sözcüğü günlük konuşmalarda karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu sözcük aslında bir yemek adıdır. Türk mutfağına has olan içerisinde patlıcan ve et bulunan bir yemek çeşididir. Gaziantep’in önemli lezzetleri arasında yer almaktadır.

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Alinazik nasıl yazılır?

Yazılı iletişimlerde kullandığımız sözcüklerin birçoğunun yazımında imla hataları yapılır. Kelimeleri kullanmadan önce nasıl yazıldığına dair araştırma yapmak büyük önem taşır. Alinazik kelimesi de yazımında çok sık hata yapılan sözcükler arasındadır. Alinazik yazımı ile ilgili en doğru bilgiyi veren sözlüklerin başında güncel olarak hizmet sunan TDK gelmektedir. Sözcüklerin manasını bilmeden kullanmakta cümlelerin anlamsızlaşmasına neden olabilir. Bu yüzden kullandığımız kelimelerin öncelikli olarak anlamını bilmemiz gerekir. Bu bağlamda alinazik TDK sözlüğe göre anlamı şöyledir:

  • (İsim) et veya kıyma ile yapılan, içerisinde közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt gibi malzemeler bulunan bir yemek çeşidi.

Bu sözcük dilimize Arapçadan girmiş bir kelimedir. Arapça “ˁala-n-naizak” deyiminden dilimize aktarılmıştır. Alinazik kelimesi karşımıza bazı yerlerde bitişik, bazı yerlerde ayrı yazılmış hâliyle çıkmaktadır. Bu yüzden birçok kişi alinazik bitişik mi yazılır diye merak etmektedir. Bu sözcüğün Türk Dil Kurumuna göre ayrı bir şekilde kullanımı yazım kurallarına aykırıdır. Özellikle yemek tarifi veren sitelerde bu kelimeye çok sık yer verilmektedir.

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Alinazik ayrı mı yazılır?

Dilimizde yer alan kelimelerin anlamını ve yazım stilini bilmeden kullanmak hem anlam bozukluklarına hem de imla hatalarına yol açmaktadır. Bu hataların giderilmesi için güncel hizmet veren Türk Dil Kurumu yazım kılavuzunun ziyaret edilmesi gerekmektedir. Bu online sitede sözcüklerin yazılış ve okunuş şekilleriyle birlikte manaları da verilmektedir. Alinazik TDK’ye göre her zaman bitişik yazılması gereken bir sözcüktür. Bu sözcüğün ali nazik şeklinde ayrı yazılması imla kuralları açısından yanlıştır. Bu bağlamda Türk Dil Kurumuna göre alinazik doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Alinazik (doğru kullanım)
  • Ali nazik (yanlış kullanım)
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