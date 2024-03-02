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  4. "Alioski ile evlenirim" diyen Emre Mor'un sözleri olay olmuştu! Konuyla ilgili sessizliğini bozdu

"Alioski ile evlenirim" diyen Emre Mor'un sözleri olay olmuştu! Konuyla ilgili sessizliğini bozdu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.03.2024 13:57
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Fenerbahçe'nin devre arasında Fatih Karagümrük'e kiraladığı Emre Mor'un açıklamaları gündeme damga vurmuştu. Mor, “Eğer bir adamla evlenmem gerekirse Alioski ile evlenirim. Beraber çok iyiyiz” demişti. Futbolcu, Ezgjan Alioski ile ilgili söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirterek sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştı.

"Alioski ile evlenirim" diyen Emre Mor'un sözleri olay olmuştu! Konuyla ilgili sessizliğini bozdu

Ocak ayında ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e kiralık olarak transfer olan Emre Mor, suskunluğunu bozdu.

Emre Mor, verdiği röportajda "En iyi anlaştığın takım arkadaşın" sorusuna verdiği cevapla gündem olmuştu.

Futbolcu Emre Mor “Eğer bir adamla evlenmem gerekirse Alioski ile evlenirim. Beraber çok iyiyiz” demişti.

Emre Mor, hemen sonrasında yaptığı paylaşımda Alioski sözlerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini söyledi.

emremorr

Yıldız futbolcu Instagram'dan kız arkadaşıyla birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Geçen gün yaptığım röportajdaki espriyi garip bir şekilde yanlış anlayanlar için: Merak etmeyin kız arkadaşım var ve bununla mutluyum" notunu düştü.

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