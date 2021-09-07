SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Aliou Dieng: Bırakın Galatasaray'a gideyim

Aliou Dieng: Bırakın Galatasaray'a gideyim

07.09.2021 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği son isim olan Aliou Dieng'in kulübü Al-Ahly'e baskı yaptığı öğrenildi.

Aliou Dieng: Bırakın Galatasaray'a gideyim

Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Aliou Dieng konusunda hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray'ın şimdilik bonservis bedeli ödemeden satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralama isteğine, "2 milyon euro + 5.5 milyon euro opsiyon" şeklinde yanıt veren Al-Ahly kulübünün bu tavrı görüşmeleri tıkamıştı. 23 yaşındaki Malili oyuncunun ise kulübü Al-Ahly'ye Galatasaray ile anlaşması yönünde baskı yaptığı ve sarı kırmızılı kulüpte oynamayı çok istediği Mısır basınında yer aldı.

FİYATIN YÜKSELMESİNİ BEKLİYORLAR

Mısır basınına yansıyan haberlerde ayrıca Al-Ahly kulübünün bu transfer için kapıları kapamadığı ve Çarşamba günü transferin son dakikalarına kadar Galatasaray'ın fiyat yükseltmesini beklediği kaydedildi.

23 yaşında ve 1,85 boyunda olan Aliou Dieng ön libero mevkiinde oynuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokyo'da golbolde altın madalya!Tokyo'da golbolde altın madalya!
1,5 yıl sonra başladı! Okullarda ilk gün heyecanı 1,5 yıl sonra başladı! Okullarda ilk gün heyecanı
Galatasaray'dan yılın bombası!Galatasaray'dan yılın bombası!
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bırakın gs gideyim Falcao yedek kulubesindeki yeri boşaldi ben oturayim biraz diyorsan gel paşam acik kapimiz
tek yonlu orta saha kalmadi artik nzonzi gibi olur gelirse devre arasinda gondermeye calisirlar. gedson alinmali

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Galatasaray'dan yılın bombası!

Galatasaray'dan yılın bombası!

Mısır'dan Mostafa Mohamed'e ceza geliyor

Mısır'dan Mostafa Mohamed'e ceza geliyor

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'e gönderme

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'e gönderme

Şenol Güneş'ten Hollanda maçı öncesi mesaj

Şenol Güneş'ten Hollanda maçı öncesi mesaj

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yılın olayı! Ozan Tufan geri dönüyor

Yılın olayı! Ozan Tufan geri dönüyor

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.