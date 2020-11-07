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Alişan: Aile olduktan sonra her şey güzelleşti

07.11.2020 15:31 | Son Güncelleme:
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Alişan: Aile olduktan sonra her şey güzelleşti

İkinci kez baba olmak için gün sayan şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve oğlu Burak ile çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Şarkıcı, gönderisine "Sen hayatıma girdikten, aile olduktan sonra her şey güzelleşti" notunu düştü.

Şarkıcı Alişan, oyuncu Buse Varol ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Çift, oğulları Burak'ı 2019'un şubat ayında kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

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Geçtiğimiz aylarda kızları olacağını duyuran 44 yaşındaki şarkıcı, bebeklerinin isminin Eliz olacağını açıklamıştı.

İKİNCİ KEZ BABA OLACAK

İkinci kez babalık heyecanı yaşayan Alişan, kızını kucağına almak için geri sayıma başladı.

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Şarkıcı, önceki gün eşi ve oğlu ile çekilen karesini Instagram hesabında "Sen hayatıma girdikten, aile olduktan sonra her şey güzelleşti. Seni veren Allah’a şükürler olsun aşkım" notuyla yayınladı.

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Alişan'ın paylaşımına Buse Varol da, "Canım, aşkım her şey seninle güzel" şeklinde yorum yaptı.

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